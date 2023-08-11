İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0505
  • EURO
    29,7669
  • ALTIN
    1668.91
  • BIST100
    7562.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de e-posta hırsızlığı! Microsoft'un rolü araştırılacak
Dünya

ABD'de e-posta hırsızlığı! Microsoft'un rolü araştırılacak

ABD, hükümet yetkililerin e-postalarının Çinli bilgisayar korsanları tarafından çalınmasında ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un rolünün olup olmadığını inceleyecek.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 14:33 - Güncelleme:
ABD'de e-posta hırsızlığı! Microsoft'un rolü araştırılacak
ABONE OL

Bloomberg'in haberine göre, Oregon Senatörü Ron Wyden'ın Microsoft'un soruşturtulması çağrısında bulunmasının ardından ABD'deki hükümet yetkililerinin e-postalarının çalınmasında Microsoft'un rolünün bulunması ihtimalinin araştırılacağı belirtildi.

Wyden, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Başkanı Lina Khan ve ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Jen Easterly'den Microsoft'un soruşturulmasını ve şirketin "ihmalkar siber güvenlik uygulamasından" sorumlu tutulmasını talep etti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının, Wyden'ın çağrısı üzerine, ABD Siber Güvenlik İnceleme Kurulunun (CSRB), bulut bilişim risklerini inceleyeceği açıklandı.

Microsoft, henüz konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

ÇİNLİ STORM-0558 ADLI HACKER GRUBU

"Storm-0558" adlı Çinli hacker grubun, istihbarat toplama amacıyla ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns ile Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Daniel J. Kritenbrink'ın elektronik postalarını ele geçirdiği duyurulmuştu.

Çinli hacker grubu daha önce Batı Avrupa'daki bazı devlet kurumlarının e-postalarını da ele geçirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.