8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Dünya

ABD'de ekim ayına ilişkin ÜFE raporu açıklanmayacak

ABD'de federal hükümetin kapalı olduğu süreçte veri toplanmasındaki aksaklık nedeniyle ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) haber bülteni yayımlanmayacak.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 20:19 - Güncelleme:
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), federal hükümetin açılması sonrasında veri takvimine ilişkin yeni güncellemeleri paylaştı.

BLS'den yapılan açıklamada, Ekim 2025 ÜFE haber bülteninin yayımlanmayacağı bildirildi.

Ödenek eksikliği nedeniyle ekim ayı referans dönemi verilerinin gecikmeli olarak toplandığına işaret edilen açıklamada, söz konusu verilerin 14 Ocak 2026'da Kasım 2025'e dair ÜFE haber bülteniyle birlikte yayımlanmasının planlandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, ekim ayına dair İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri haber bülteninin de yayımlanmayacağı, BLS'nin bu verileri geriye dönük olarak elde edemediği vurgulandı.

Bazı endekslerde anket verileri yerine anket dışı kaynakların kullanıldığı aktarılan açıklamada, ekim ayı için geriye dönük olarak elde edilebilen çoğu anket dışı verinin kasım verileriyle birlikte açıklanacağı ifade edildi.

Açıklamada, ekim ayına dair verilerin, 15 Ocak 2026'da açıklanacak kasım ayı İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri bülteniyle birlikte yayımlanmasının planlandığı belirtildi.

ABD'de 1 Ekim'de başlayan ve 12 Kasım'da son bulan ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması nedeniyle ekonomik veri akışı sekteye uğramıştı.

  • kapalı hükümet
  • veri toplama
  • ekim ayı

Popüler Haberler
