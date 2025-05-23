İSTANBUL 30°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2025 Cuma / 26 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0289
  • EURO
    44,2002
  • ALTIN
    4166.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'de Elias Rodriguez hakim karşına çıktı

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişiyi öldürmekle suçlanan Elias Rodriguez'in duruşması başladı.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 07:56 - Güncelleme:
ABD'de Elias Rodriguez hakim karşına çıktı
ABONE OL

Rodriguez, Washington'daki federal mahkemede hakim karşına çıktı.

İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişiyi öldürmekle suçlanan Rodriguez'e, birinci derece cinayet, yabancı görevlileri öldürmek, ateşli silah kullanarak bir kişinin ölümüne neden olma suçları yöneltildi. Ağır suç teşkil eden cinayet suçlamaları, Rodriguez'in suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis ya da idam cezasına kadar ceza alabiliyor.

Rodriguez'in duruşma sırasında savunma yapmadığı belirtilirken, savcılar, yetkililer cinayetleri hem "Yahudi toplumuna karşı nefret suçu" hem de "terörizm" olarak soruşturmaya devam ederken, ek suçlamaların muhtemel olduğunu söyledi.

Mahkemeye, 31 yaşındaki Rodriguez'in gözaltına alınırken "Özgür Filistin" diye bağırdığını belirten belgeler sunuldu. Federal yetkililer Rodriguez'in polise "Bunu Filistin için yaptım, bunu Gazze için yaptım." dediğini aktardı.

Columbia Bölgesi geçici savcısı Jeanine Pirro, konuya ilişkin, "Herhangi birine dini inançları nedeniyle şiddet uygulamak korkakça bir eylemdir. Bir kahramanın yapacağı bir hareket değildir." dedi.

Saldırıda hayatını kaybeden kişilerin İsrail vatandaşı Yaron Lischinsky ve ABD vatandaşı Sarah Milgrim olduğu açıklandı.

Konuya ilişkin kamuoyuna açıklanan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgesinde, cinayetin hesaplı ve planlı olduğunu belirtilirken, güvenlik kamerası görüntülerinin Rodriguez'in söz konusu 2 kişiye ateş ettiğini gösterdiği kaydedildi.

Belgede, Rodriguez'in olay yerindeki müzeye girerek "ben yaptım" dediğine de yer verildi.

  • Elias Rodriguez
  • duruşma

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.