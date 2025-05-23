ABD'de Elias Rodriguez hakim karşına çıktı

Rodriguez, Washington'daki federal mahkemede hakim karşına çıktı.

İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişiyi öldürmekle suçlanan Rodriguez'e, birinci derece cinayet, yabancı görevlileri öldürmek, ateşli silah kullanarak bir kişinin ölümüne neden olma suçları yöneltildi. Ağır suç teşkil eden cinayet suçlamaları, Rodriguez'in suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis ya da idam cezasına kadar ceza alabiliyor.

Rodriguez'in duruşma sırasında savunma yapmadığı belirtilirken, savcılar, yetkililer cinayetleri hem "Yahudi toplumuna karşı nefret suçu" hem de "terörizm" olarak soruşturmaya devam ederken, ek suçlamaların muhtemel olduğunu söyledi.

Mahkemeye, 31 yaşındaki Rodriguez'in gözaltına alınırken "Özgür Filistin" diye bağırdığını belirten belgeler sunuldu. Federal yetkililer Rodriguez'in polise "Bunu Filistin için yaptım, bunu Gazze için yaptım." dediğini aktardı.

Columbia Bölgesi geçici savcısı Jeanine Pirro, konuya ilişkin, "Herhangi birine dini inançları nedeniyle şiddet uygulamak korkakça bir eylemdir. Bir kahramanın yapacağı bir hareket değildir." dedi.

Saldırıda hayatını kaybeden kişilerin İsrail vatandaşı Yaron Lischinsky ve ABD vatandaşı Sarah Milgrim olduğu açıklandı.

Konuya ilişkin kamuoyuna açıklanan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgesinde, cinayetin hesaplı ve planlı olduğunu belirtilirken, güvenlik kamerası görüntülerinin Rodriguez'in söz konusu 2 kişiye ateş ettiğini gösterdiği kaydedildi.

Belgede, Rodriguez'in olay yerindeki müzeye girerek "ben yaptım" dediğine de yer verildi.