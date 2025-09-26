İSTANBUL 23°C / 17°C
Dünya

ABD'de enflasyon endişesi büyüyor: Güven endeksi aşağı yönlü revize edildi

Michigan Üniversitesi verilerine göre ABD'de tüketici güveni eylülde 55,1 seviyesine geriledi. Böylece endeks son dört ayın en düşük seviyesini gördü.

26 Eylül 2025 Cuma 18:08
ABD'de enflasyon endişesi büyüyor: Güven endeksi aşağı yönlü revize edildi
Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin eylül ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla 3,1 puan azalışla 55,1'e inerken, mayıstan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edildi. Bu aya ait öncü veri 55,4 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi, ağustosta 58,2 ölçülmüştü.

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, eylülde 1,3 puan azalarak 60,4'e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 4,2 puan azalışla 51,7'ye indi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, eylülde yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye düştü. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıktı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, ülke genelinde özellikle iş gücü piyasaları ve iş koşulları için makroekonomik beklentilerin düştüğünü, kişisel beklentilerin de gelirler için zayıflayan görünümle birlikte azaldığını belirtti.

Tüketicilerin yüksek fiyatların devam etmesinden dolayı hayal kırıklığını dile getirmeye devam ettiğini kaydeden Hsu, "Bu ay yapılan görüşmeler, tüketicilerin hem yüksek enflasyon beklentisi hem de iş gücü piyasalarının zayıflama riski nedeniyle baskı hissettiklerini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

