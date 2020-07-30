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Dünya

ABD'de eski başkan aday adayı Herman Cain, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'deki 2012 seçimlerinde başkanlık için Cumhuriyetçi Partiden aday adayı olan ve uzun yıllar siyasi yaşamda bulunan Herman Cain, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA30 Temmuz 2020 Perşembe 18:59 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 18:59
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Cain'in sözcülerinden Dan Calabrese, yaptığı yazılı açıklamada, 74 yaşındaki siyasetçinin ölümünü, "Patronumuz, dostumuz ve birçoğumuzun babası gibi olan Cain, yaşamını yitirdi." sözleriyle duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Haziran'da Oklahoma'nın Tulsa kentinde yaptığı mitinge katılan Cain, mitingden sonra Kovid-19'a yakalanmış ve 1 Temmuz'da hastaneye kaldırılmıştı.

Cain'in virüsü nasıl kaptığı ise açıklanmamıştı.

Herman Cain, 2012'de Cumhuriyetçi Partiden ABD başkan adayı olmak için yarışa girmiş ancak hakkındaki "taciz" iddialarının ardından yarıştan çekilmişti.

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