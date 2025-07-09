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Dünya

ABD'de eski CIA ve FBI direktörlerine ''görevi kötüye kullanma'' soruşturması

ABD'de eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan ve eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'e 'görevi kötüye kullanma' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 06:41 - Güncelleme:
ABD'de eski CIA ve FBI direktörlerine ''görevi kötüye kullanma'' soruşturması
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Fox News'ün ABD Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, mevcut CIA Direktörü John Ratcliffe, eski direktör Brennan'ın görevi kötüye kullandığına dair kanıtları FBI'ya sundu.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, FBI'ın bunun üzerine Brennan'a yönelik soruşturma başlattığını kaydetti.

Eski FBI direktörü Comey hakkında da soruşturma başlatıldığı aktaran kaynaklar, soruşturmaların, Rusya'nın 2016'da ABD'nin başkanlık seçimlerini Başkan Donald Trump'ın lehine etkilediği iddialarının ardından yapılan incelemelere ve direktörlerin "Kongre'ye yanlış ifade vermesine" yönelik olduğunu belirtti.

Soruşturmalara ilişkin daha fazla detay verilmezken FBI'ın, Brennan ve Comey arasındaki iletişimi "komplo" olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Öte yandan, CIA, 3 Temmuz'da, Rusya'nın 2016'daki seçimleri Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine o yıl hazırlanan istihbarat raporunun, "aceleye getirildiği" sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

- RUSYA SORUŞTURMASI

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı.

Trump döneminde ABD Adalet Bakanı William Barr, John Durham'ı Rusya soruşturmasının kökenlerini araştırması için özel yetkili savcı olarak atamıştı.

Durham'ın yürüttüğü soruşturmada 2 kişi delillerle oynadığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmişti.

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