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Dünya

ABD'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı eyaletler acil durum ilan etti

ABD'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle 7 eyalette acil durum ilan edildi.

DHA7 Ocak 2025 Salı 10:49 - Güncelleme:
ABD'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı eyaletler acil durum ilan etti
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ABD'de hafta sonu Missouri ile Kansas eyaletlerinden başlayan ve Maryland, Delaware, Washington D.C. bölgesi dahil 13 eyaleti etkisi altına alan kar yağışı devam ediyor. Kar fırtınasından kaynaklı kazalar nedeniyle Kansas ve Missorui'de en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin yaralandığı belirtilirken, hafta sonu acil durum ilan eden Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ile Missouri eyaletlerine West Virginia ve New Jersey de katıldı.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, önceliklerinin şehrin mümkün olan en kısa sürede kardan temizlenerek tekrar açılması olduğunu söyledi. Bowser, vatandaşlara, gerekmedikçe evden çıkmamaları çağrısında da bulundu.

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