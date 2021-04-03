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Dünya

ABD'de ev partisine silahlı saldırı

ABD'de ev partisine silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA03 Nisan 2021 Cumartesi 21:47 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 21:47
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir ev partisindeki kişilere yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Wilmington şehrinde parti düzenlenen bir evden çok sayıda silah sesinin duyulması üzerine olay yerine gelen polis, 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını tespit etti.

Yaralıların yakınlardaki New Hanover Bölge Tıp Merkezinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Wilmington Polis Departmanı, dün gece geç saatlerde yaşanan olayla ilgili, saldırının sebebi ve saldırganın kimliğinin araştırıldığını açıkladı.

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