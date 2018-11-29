ABD'de ev yangını: 6 ölü

Indiana eyalet polisi Tony Slocum, Indianapolis şehrine yaklaşık 115 kilometre uzaklıktaki kırsalda yer alan bir evde çıkan yangının enkazından 4'ü çocuk 6 kişinin cesedinin çıkarıldığını belirtti. Şerif Randy Pryor, Logansport bölgesi yakınlarındaki evde çıkan yangından kaçmayı başaran 2 yetişkinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Pryor, yangında yaşamını yitiren ve aralarında bebeğin de olduğu 4 çocuğun yaşlarının 10'dan küçük olduğunun tahmin edildiği bilgisini paylaştı. İtfaiye yetkilisi Steve Crispen de ekipler olay yerine vardığında iki katlı evin alevler içinde olduğunu ve yangın nedeniyle binanın çatısının çöktüğünü ifade etti.