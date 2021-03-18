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Dünya

ABD'de eve giren davetsiz misafir bulaşık makinesinde yakalandı

ABD'nin Ohio eyaletinde evine rakun giren bir kadın, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipler, rakunu bulaşık makinesinin içinde uyurken yakaladı. North Ridgeville Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, “Rakun, evin her yerini dağıtmış, daha sonra da bulaşık makinesinin içinde uyumuş” denildi.

DHA18 Mart 2021 Perşembe 14:07 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 14:07
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ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland kentinin North Ridgeville ilçesinde bir eve giren rakun, önce banyoda bulunan ışıkları kırdı, ardından mutfaktaki yiyecekleri yağmaladı. Evine gören rakunu fark eden kadın, polisi arayarak yardım istedi. Eve gelen polis ekipleri, rakunu bulaşık makinesinin içinde uyurken buldu. North Ridgeville Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Rakun, evin her yerini dağıtmış, daha sonra da bulaşık makinesinin içinde uyumuş" denildi. Rakun'un ekipler tarafından güvenli bir şekilde evden alınarak doğal ortamına salındığı ifade edildi.

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