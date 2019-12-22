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Dünya

ABD’de evsiz sayısı yüzde 2,7 arttı

Amerika Birleşik Devletleri Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ABD'deki evsiz sayısı 2018'e oranla yüzde 2,7 artış gösterdi.

22.12.2019  10:11 - Güncelleme: 22.12.2019  10:11
ABD Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı (HUD) düzenlediği basın toplantısı ile 2019 yılında evsiz sayısının yüzde 2,7 arttığını duyurdu.
 
Yapılan araştırmalara göre ABD’de yaşayan evsiz insan sayısı 2018 yılına göre 15 bin kişi artarak , 600 bine yaklaştı. Evsizlikte en çok artış California ve Batı Sahili bölgelerinde yaşandı.
 
Rapora ilişkin açıklamada bulunan HUD Sekreteri Ben Carson, “Milletimize baktığımızda büyük bir ilerleme görüyoruz ancak Batı Sahili boyunca konut maliyetinin son derece yüksek olması sebebi ile evsizlikte sürekli artış yaşanıyor. Aslında, California’daki evsizlik kriz düzeyindedir ve kriz benzeri aciliyetle yerel ve eyalet liderleri tarafından ele alınması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.
 
(Forum USA)

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