İSTANBUL 8°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2022 Salı / 12 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6252
  • EURO
    16,1065
  • ALTIN
    905.489
  • BIST100
    2088.43
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de evsizleri öldüren seri katil yakalandı
Dünya

ABD'de evsizleri öldüren seri katil yakalandı

ABD'nin Washington ve New York kentlerinde evsizleri öldüren seri katil bu sabah erken saatlerde yakalandı. Seri katil, 3 Mart'tan itibaren iki kentte 2 kişiyi öldürülmüş, 3 kişiyi de yaralamıştı.

DHA15 Mart 2022 Salı 14:51 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 14:51
ABONE OL

Washington polisi bu sabah erken saatlerde açıklamak yaparak New York ve Washington'da evsizleri uyurken öldüren seri katilin yakalandığını duyurdu. Polis açıklamasında "GÖZALTINDA: Bu sabah erken saatlerde, polis güçleri şüpheliyi Washington kent merkezinde gözaltına aldı. Şu anda Cinayet Masası'nda sorgulanıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

New York ve Washington kentlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi, 3 Mart'tan itibaren toplamda 2 kişiyi öldürmüş, 3 kişiyi yaralamıştı. Kurbanlarını evsizlerden seçen katili bulmak için New York kenti yetkilileri 70 bin dolar, Washington kenti yetkilileri ise 55 bin dolar ödül koymuştu.

  • seri katil
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.