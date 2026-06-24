ABD Kongresi'nde yeni nesil savaş uçağı F-35 programına ilişkin kritik bir oturum gerçekleşti. F-35 Ortak Program Ofisi Yöneticisi Korgeneral Gregory L. Masiello, Senato'ya sunduğu bilgilendirmede uçağın küresel operasyonel gücünü rakamlarla ortaya koydu. Oturumda söz alan Senatör Mark Kelly ise programın geleceğine dair ciddi maliyet endişelerini gündeme taşıdı.

KORGENERAL MASİELLO'DAN F-35'İN KÜRESEL GÜCÜNE DAİR ÇARPICI RAKAMLAR

F-35 Ortak Program Ofisi Yöneticisi Korgeneral Gregory L. Masiello, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesine F-35 uçak programı hakkında bilgi verdi.

F-35'in benzeri olmayan çok amaçlı, büyük ölçekli bir savaş uçağı olduğunu belirten Masiello, 832'si ABD envanterinde, dünya genelinde 1300'den fazla F-35'in faaliyette olduğunu kaydetti.

Masiello, ayrıca F-35 uçaklarının dünya genelinde 42 üste görev yaptığını, buna ek olarak 10'u ABD'ye ait, uluslararası 13 uçak gemisinde de konuşlandırıldığı bilgisini paylaştı.

MASİELLO: İRAN SALDIRISINDA F-35 KRİTİK ROL ÜSTLENDI

Bunun önemli bir etki alanı olduğunu ifade eden Masiello, F-35'lerin ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattıkları saldırılar dahil son yıllarda birçok askeri operasyonda kullanıldığını belirterek "Bu uçak, vurulamayan hedeflerin bazılarını vurabilen ve her şeyi görebilen tek uçak." diye konuştu.

SENATÖR KELLY'DEN F-35 BAKIM MALİYETLERİNE BÜTÇE ALARMI

Oturumda söz alan Arizona Senatörü Mark Kelly de F-35'lerin gelecekteki çekişmeli ortamlarda büyük bir rol oynayacağını savunarak "Ancak F-35'leri nasıl sahaya süreceğimiz, uçakları filoya nasıl dahil edeceğimiz ve onları tam görev kabiliyetine nasıl getireceğimiz hakkında hala zorluklar var." dedi.

Kelly, "Ayrıca, tüm filo için uçağın uzun vadeli bakım maliyeti konusunda da endişeliyim. Bu, bakanlığın bütçesi üzerinde büyük bir etkiye sahip." ifadelerini kullandı.