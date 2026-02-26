ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, eski ABD Hava Kuvvetleri pilotu olan ve "Runner" takma adıyla da bilinen 65 yaşındaki Gerald Eddie Brown Jr.'ın Indiana eyaletinin Jeffersonville şehrinde tutuklandığı ifade edildi.

Brown'ın Silah İhracat Kontrol Yasası'nı (AECA) ihlal ederek, Çinli askeri pilotlara izinsiz şekilde savunma hizmeti sağlamak ve izinsiz savunma hizmeti sağlamak için komplo kurmak suçlamasıyla yargılanacağı aktarıldı. Brown'ın bugün Indiana Güney Bölgesi Sulh Ceza Mahkemesinde ilk duruşmasına çıkacağı belirtildi.

"İZİN ALMADIĞI SÜRECE BU EYLEM YASA DIŞIDIR"

ABD Başsavcı Yardımcısı John A. Eisenberg yaptığı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri, Brown'ı seçkin bir savaş pilotu olarak yetiştirdi ve ona ulusumuzun savunmasını emanet etti. O, şimdi ise Çin askeri pilotlarını eğitiyor. ABD vatandaşları, askeri veya sivil, yabancı bir orduya eğitim verdiğinde Dışişleri Bakanlığı'ndan lisans almadıkları sürece bu eylem yasa dışıdır. Ulusal Güvenlik Bölümü, askeri avantajlarımızı korumak ve AECA'yı ihlal edenleri sorumlu tutmak için elindeki tüm araçları kullanacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÇİNLİ PİLOTLARI EĞİTEREK ÜLKESİNE İHANET ETTİ"

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Karşı İstihbarat ve Casusluk Bölümü Müdür Yardımcısı Roman Rozhavsky ise, "On yıllarca ABD askeri uçaklarını uçurma deneyimine sahip eski bir F-35 Lightning II eğitmen pilotu olan Gerald Brown'ın korumaya yemin ettiği kişilere karşı savaşmaları için Çinli pilotları eğiterek ülkesine ihanet ettiği iddia ediliyor. Çin hükümeti, Çin'in askeri yeteneklerini modernize etmek için ABD Silahlı Kuvvetlerinin mevcut ve eski üyelerinin uzmanlığından yararlanmaya devam ediyor. Bu tutuklama, FBI ve ortaklarımızın askerlerimize zarar vermek ve ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmak için düşmanlarımızla iş birliği yapan herkesi sorumlu tutmak için hiçbir şeyden geri durmayacağının bir uyarısıdır" ifadelerini kullandı.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Brown'ın Ağustos 2023'ten itibaren Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLAAF) olarak bilinen Çin Hava Kuvvetleri'ndeki pilotlara savaş uçağı eğitimi vermek amacıyla yabancı uyruklular ve ABD vatandaşlarıyla kasten iş birliği yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Bu eğitim, Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri (ITAR) kapsamında bir savunma hizmeti olup, ITAR kapsamında Brown'ın yabancı kişilere veya yabancı askeri birliklere bu eğitimi verebilmek için Dışişleri Bakanlığı Savunma Ticareti Kontrol Direktörlüğü'nden (DDTC) gerekli lisansa sahip olmadığı belirlenmiştir" denildi.

KARİYERİ

Brown, 24 yılı aşkın bir süre ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış, 1996 yılında Binbaşı rütbesiyle aktif görevden ayrılmıştı. Brown, uzun askeri kariyeri boyunca nükleer silah teslim sistemlerinden sorumlu hassas birlikleri komuta ederken, muharebe görevlerine liderlik etmişti. Brown, F-4 "Phantom II", F-15 "Eagle", F-16 "Fighting Falcon" ve A-10 "Thunderbolt II" (Warthog) dahil olmak üzere çeşitli savaş ve saldırı uçaklarında savaş pilotu eğitmeni ve simülatör eğitmeni olarak görev yapmıştı. Brown, daha sonra ticari kargo pilotu olarak ve en son olarak da iki farklı ABD savunma yüklenicisi için sözleşmeli simülatör eğitmeni olarak görev alıp, ABD askeri pilotlarına A-10 ve F-35 Lightning II Müşterek Taarruz Uçağı'nı uçurmayı öğretmişti. Brown'ın Çinli pilotları eğitmek üzere Aralık 2023'te Çin'e gittiği ve bu yıl şubat ayının başlarında ABD'ye dönene kadar ülkede kaldığı iddia ediliyor.