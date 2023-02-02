ABD'de fabrika siparişleri geçen yıl aralıkta beklentilerin altında arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2022'ye ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, geçen yıl aralıkta bir önceki aya oranla yüzde 1,8 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 2,3 artması öngörülüyordu.

Fabrika siparişleri, Kasım 2022'de yüzde 1,9 gerilemişti.

Söz konusu dönemde, dayanıklı mal siparişleri yüzde 5,6 artarken, dayanıksız mallara yönelik siparişler ise yüzde 1,9'luk düşüş kaydetti.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.