İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2023 Perşembe / 12 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8111
  • EURO
    20,5652
  • ALTIN
    1165.05
  • BIST100
    4752.24
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de fabrika siparişleri geçen yıl aralıkta beklentilerin altında arttı
Dünya

ABD'de fabrika siparişleri geçen yıl aralıkta beklentilerin altında arttı

ABD'de fabrika siparişleri, geçen yılın son ayında yüzde 1,8 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı.

AA2 Şubat 2023 Perşembe 18:23 - Güncelleme:
ABD'de fabrika siparişleri geçen yıl aralıkta beklentilerin altında arttı
ABONE OL

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2022'ye ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, geçen yıl aralıkta bir önceki aya oranla yüzde 1,8 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 2,3 artması öngörülüyordu.

Fabrika siparişleri, Kasım 2022'de yüzde 1,9 gerilemişti.

Söz konusu dönemde, dayanıklı mal siparişleri yüzde 5,6 artarken, dayanıksız mallara yönelik siparişler ise yüzde 1,9'luk düşüş kaydetti.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.