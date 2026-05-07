  • ABD'de faciaya ramak kala! 231 yolcunun ölümden dönüğü anlar kamerada
ABD'de faciaya ramak kala! 231 yolcunun ölümden dönüğü anlar kamerada

ABD'de Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı, seyir halindeki tıra çarptı. İtalya'nın Venedik kentinden kalkış yapan United Airlines'a ait Boeing 767 tipi uçakta, kaza sırasında 231 yolcu ve mürettebat bulunduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Kaza anı tırdaki araç iç ve dış kameraları ile çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

IHA7 Mayıs 2026 Perşembe 09:45
ABD'de uçuş güvenliği yeniden tartışma konusu oldu. New Jersey eyaletinde yer alan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının iniş takımı havaalanı yakınındaki yolda seyir halinde olan tıra çarptı. Kazada, tır şoförü hafif şekilde yaralandı.

İtalya'nın Venedik kentinden kalkış yapan United Airlines'a ait Boeing 767 tipi uçakta, kaza sırasında 231 yolcu ve mürettebat bulunduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

United Airlines tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili kapsamlı bir uçuş güvenliği soruşturması yürüteceklerini ve bu süreç kapsamında mürettebatın görevden alındığını belirtilerek, uçaktaki hasar durumunun incelendiği aktarıldı.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazayla ilgili soruşturma başlatarak, United Airlines'tan kokpit ses kayıt cihazı ile uçuş veri kayıt cihazını teslim etmesini talep etti.

Kaza anı tırdaki araç iç ve dış kameraları ile çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

