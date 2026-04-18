ABD'de FBI endişesi! Patel'in 'gözle görülür sarhoşluğu' gündemde

Atlantik dergisinin haberine göre, FBI Direktörü'nün "gözle görülür sarhoşluğu ve açıklanamayan devamsızlıkları" endişe oluşturdu.

Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray yetkililerine iletildiği öne sürülen bilgilere göre, Patel'in güvenlik ekibi, FBI Direktörü'nü birkaç kez sarhoş olduğu zamanlarda uyandırmakta zorlandı.



Patel'e kilitli kapılar ardında ulaşılamadığı gerekçesiyle "kapıyı kırmak için ekipman" talebinde bulunuldu.

Patel'in avukatı Jesse Binnall ise haberdeki iddiaların çoğunun "yanlış, kaynaksız ve açıkça iftira niteliğinde" olduğunu savunarak bunların "belirsiz ve kaynağı belirtilmemiş ifadelere" dayandığını vurguladı.

Binnall, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Mahkemede görüşürüz." ifadesini kullandı.