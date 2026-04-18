İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de FBI endişesi! Patel'in 'gözle görülür sarhoşluğu' gündemde
ABD'de FBI endişesi! Patel'in 'gözle görülür sarhoşluğu' gündemde

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in 'sarhoş olması' dolayısıyla, güvenlik ekibinin kendisini birden fazla kez uyandırmakta zorluk çektiği iddia edildi.

18 Nisan 2026 Cumartesi 19:07
ABONE OL

Atlantik dergisinin haberine göre, FBI Direktörü'nün "gözle görülür sarhoşluğu ve açıklanamayan devamsızlıkları" endişe oluşturdu.

Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray yetkililerine iletildiği öne sürülen bilgilere göre, Patel'in güvenlik ekibi, FBI Direktörü'nü birkaç kez sarhoş olduğu zamanlarda uyandırmakta zorlandı.

Patel'e kilitli kapılar ardında ulaşılamadığı gerekçesiyle "kapıyı kırmak için ekipman" talebinde bulunuldu.

Patel'in avukatı Jesse Binnall ise haberdeki iddiaların çoğunun "yanlış, kaynaksız ve açıkça iftira niteliğinde" olduğunu savunarak bunların "belirsiz ve kaynağı belirtilmemiş ifadelere" dayandığını vurguladı.

Binnall, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Mahkemede görüşürüz." ifadesini kullandı.

  • pate
  • sarhoş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.