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Dünya

ABD'de feci hava kazası: B-52 tipi bombardıman uçağı yere çakıldı

ABD'nin California eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 bombardıman uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

İHA16 Haziran 2026 Salı 00:13 - Güncelleme:
ABD'de feci hava kazası: B-52 tipi bombardıman uçağı yere çakıldı
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ABD'nin California eyaletinde bombardıman uçağı düştü. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 bombardıman uçağı, Edwards Hava Üssü'nden yerel saatle 11.20'de yaptığı kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı. Edwards Hava Üssü tarafından yapılan açıklamada, "Acil durum ekipleri olay yerine hemen müdahale etti ve durum halen devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. Kazadaki ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verilmezken, uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.

Öte yandan ABD, İran'a yönelik saldırılarda söz konusu uçağı kullanmıştı. ABD Hava Kuvvetleri filosunda 76 adet B-52 bulunuyor.

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