ABD'de federal işten çıkarmalar gündemde! Trump dikkat çeken isimle bir araya gelecek

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OMB Direktörü Vought ile toplantı yapacağını açıkladı.

Görüşmenin, çoğu "siyasi bir aldatmaca" olan Demokrat kurumlardan hangilerinde işten çıkarma yapılacağını ve işten çıkarmaların geçici olup olmayacağını belirlemek için olduğunu belirten Trump, şunları ifade etti:

"Radikal sol Demokratların bana bu benzersiz fırsatı verdiklerine inanamıyorum. Aptal insanlar değiller, bu yüzden belki de bu, sessizce ve hızlı bir şekilde 'Amerika'yı yeniden büyük yapmak' istediklerinin bir göstergesidir."