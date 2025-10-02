İSTANBUL 22°C / 16°C
Dünya

ABD'de federal işten çıkarmalar gündemde! Trump dikkat çeken isimle bir araya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought ile hangi federal kurumlarda işten çıkarmaya gidileceğini belirlemek için toplantı yapacağını bildirdi.

2 Ekim 2025 Perşembe 16:20
ABD'de federal işten çıkarmalar gündemde! Trump dikkat çeken isimle bir araya gelecek
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OMB Direktörü Vought ile toplantı yapacağını açıkladı.

Görüşmenin, çoğu "siyasi bir aldatmaca" olan Demokrat kurumlardan hangilerinde işten çıkarma yapılacağını ve işten çıkarmaların geçici olup olmayacağını belirlemek için olduğunu belirten Trump, şunları ifade etti:

"Radikal sol Demokratların bana bu benzersiz fırsatı verdiklerine inanamıyorum. Aptal insanlar değiller, bu yüzden belki de bu, sessizce ve hızlı bir şekilde 'Amerika'yı yeniden büyük yapmak' istediklerinin bir göstergesidir."

Popüler Haberler
