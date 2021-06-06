AA 06 Haziran 2021 Pazar 08:20 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 08:22

San Diego'dan ABD Bölge Yargıcı Roger Benitez, 30 yıldır eyalette uygulanan saldırı silahları yasağının eyalet yetkilerini aştığı ve Anayasa'nın ikinci ek maddesini ihlal ettiğini kaydeden 94 sayfalık bir karar yayınladı.

Benitez kararında, popüler bir tüfek olan AR-15 otomatik tüfeğini "hem ev işleri hem de savaş için iyi bir alet" olarak tanımladığı İsviçre çakısına benzetmesi dikkati çekti.

Bu konunun, bazuka, obüs, ağır makineli tüfek gibi ikinci ek madde kapsamı dışında kalan olağanüstü silahlarla ilgili olmadığını belirten Benitez, "Bu silahlar tehlikeli ve yalnızca askeri amaçlar için kullanılır. Ancak 'saldırı silahı' sayılan ateşli silahlar oldukça sıradan, popüler, modern tüfeklerdir. Bu, sıradan amaçlar için kullanılan sıradan silahlarla ilgili sıradan bir konudur." ifadelerini kullandı.

Anayasal haklar söz konusu olduğunda, eyaletlerin ABD vatandaşlarına kendi politikalarını dayatamayacağına dikkati çeken Yargıç Benitez, "California, modern bir tüfeğin bir suçlunun elinde tehlikeli olduğu ve bu nedenle modern tüfekleri tüm vatandaşlardan uzak tutmanın iyi bir kamu politikası olduğu görüşünü tasarlayabilir. İkinci ek madde, eyaletlerin bu tür bir politikayı dayatmasına izin vermiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yargıç, yasağın kaldırılması kararının temyize götürülebilmesi için 30 gün erteleme ile yürürlüğe gireceğini kaydetti.

California Valisi Demokrat Gavin Newsom, yargıcın bu kararına tepki göstererek Benitez'in AR-15 gibi silahların yarattığı riski küçümsediğini öne sürdü.

California'da son zamanlarda yaşanan bunca silahlı saldırıdan sonra saldırı tüfeklerini İsviçre çakısı ile eşit tutmanın hukukta, olguda veya sağduyuda sağlam bir temeli olmadığına vurgu yapan Newsom, "Bu kararla mücadele edeceğiz ve hayat kurtaracak sağduyulu silah yasalarını savunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bu karar, özellikle de son yıllarda ateşli silahlarla ilgili sınırlamaları genişletmek isteyen demokrat eyalet yönetimine büyük bir darbe olarak görülüyor.