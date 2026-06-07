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Dünya

ABD'de festival alanında silahlı çatışma: 12 kişi vuruldu

ABD'nin Ohio eyaletindeki Toledo kentinde düzenlenen bir festivalde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 2'si ağır olmak üzere 12 kişi yaralanırken, ateş açan 2 şüpheli olay yerinden kaçtı ve arama çalışmaları devam ediyor.

AA7 Haziran 2026 Pazar 18:52 - Güncelleme:
ABD'de festival alanında silahlı çatışma: 12 kişi vuruldu
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ABD'nin Ohio eyaletinde bir festival alanı silahlı çatışma nedeniyle savaş alanına döndü. İki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede silahların konuşmasına yol açtı ve 12 kişi kurşunların hedefi oldu. Olay, ABD'deki silahlı saldırı sorununu bir kez daha gündeme taşıdı.

TOLEDO POLİSİ: 12 KİŞİ VURULDU, ŞÜPHELİLER YAKALANAMADI

Toledo kentinde yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan polis, festival alanında en az 12 kişinin vurulduğunu ve şüphelilerin henüz yakalanamadığını bildirdi.

Toledo Polis Departmanı, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır, 10'unun durumunun ise stabil olduğunu ve tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

MÜDÜR YARDIMCISI HEFFERNAN: TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Emniyet Müdür Yardımcısı Joe Heffernan, festival alanında 2 kişi arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğünü ve şüphelilerin muhtemelen birbirlerine ateş açtığını belirterek, zanlıların aranmasının sürdüğünü kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, silah seslerinin ardından festival alanındaki kişilerin panikle kaçıştığı görüldü.

Ohio Valisi Mike DeWine ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, olaydan "derin endişe duyduğunu" ifade etti.

  • Ohio silahlı saldırı
  • Toledo festival saldırısı
  • ABD silahlı çatışma
  • Mike DeWine
  • Ohio festivali

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