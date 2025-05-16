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Dünya

ABD'de 'Filistin'e destek' hazımsızlığı... Soykırıma tepki gösteren öğrencinin mezuniyetini engellediler

New York Üniversitesi (NYU), mezuniyet konuşmasında ABD'yi Gazze'deki 'soykırımı desteklemekle' suçlayan bir öğrencinin diplomasının verilmeyeceği bildirildi.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 11:43 - Güncelleme:
ABD'de 'Filistin'e destek' hazımsızlığı... Soykırıma tepki gösteren öğrencinin mezuniyetini engellediler
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BBC'nin haberine göre, NYU'da lisans öğrencisi Logan Rozos, hafta içi düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ndeki katliama dikkati çekti.

Konuşmasında, ABD'yi Gazze'deki "soykırımı desteklemekle" suçlayan Rozos, "Filistin'de halihazırda yaşanan vahşeti" kınadığını belirtti.

Yaklaşık 2,5 dakika süren konuşmasında Rozos, "Şu anda gerçekleşen soykırım, ABD tarafından siyasi ve askeri olarak destekleniyor, vergi dolarlarımızla ödeniyor ve telefonlarımızda canlı olarak yayınlanıyor. Bu soykırımı ve bu soykırıma ortak olmayı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Rozos'un konuşması hem alkış hem de yuhalamayla karşılandı.

ÜNİVERSİTEDEN KINAMA

NYU Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Rozos'un konuşmasını "kişisel ve tek taraflı siyasi görüşlerini ifade etmek" için kullandığı savunuldu.

Rozos'un ifadelerinin "derin üzüntü oluşturduğu ve kınandığı" kaydedilen açıklamada, "(öğrencinin) Kendisine bahşedilen bir ayrıcalığı kötüye kullandığı" ifade edildi.

Açıklamada, mezun öğrenci hakkında disiplin işlemi başlatılacağı ve üniversite diplomasının verilmeyeceği aktarıldı.

NYU, ABD Başkanı Donald Trump yönetimince kampüs içinde "antisemitizm faaliyetleri nedeniyle" soruşturulan üniversiteler arasında yer alıyor.

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