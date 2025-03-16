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Dünya

ABD'de Filistinli aktivist Halil'in serbest bırakılması talebiyle gösteriler düzenlendi

ABD'nin başkenti Washington DC'de ve New York'ta, Columbia Üniversitesindeki Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in serbest bırakılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

AA16 Mart 2025 Pazar 10:39 - Güncelleme:
ABD'de Filistinli aktivist Halil'in serbest bırakılması talebiyle gösteriler düzenlendi
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Washington DC'de göstericiler, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) binası yakınlarında bir araya geldi.

Filistinli aktivist Halil'in tutuklanmasını protesto eden göstericiler, "Özgür Filistin", "Mahmud Halil'i serbest bırakın" ve "ICE kampüslerimizden çık" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, "Adalet istiyoruz, nasıl olacak diyorsunuz. Mahmud Halil'i şimdi serbest bırakın!" ve "Tüm öğrencileri serbest bırakın" gibi sloganlar attı.

New York'ta da Halil'in tutuklanmasını kınayan yüzlerce gösterici, Times Meydanı'ndan Columbus Circle'a yürüdü.

Göstericilerden biri, "Mahmud Halil'e yönelik saldırılar, bir kişiye özel değil. Bunlar, adalet için konuşmaya ve destek vermeye cesaret eden herkese yönelik saldırılardır." ifadelerini kullandı.

Filistin bayrağı ve "Mahmud Halil'i serbest bırakın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Filistinli aktivistin protesto hakkının yasalarca korunduğunu belirtti.

- HALİL'İN TUTUKLANMASI

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine giderken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X medya platformu hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

ABD'de bir yargıç, Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu.

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