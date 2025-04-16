İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2025 Çarşamba / 18 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1232
  • EURO
    43,5911
  • ALTIN
    4040.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de film gibi soygun: Zarar 20 milyon dolara yakın
Dünya

ABD'de film gibi soygun: Zarar 20 milyon dolara yakın

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şüphelilerin, duvarı delerek girdikleri mücevher mağazasından değeri 10 milyon doları aşan takı çaldığı bildirildi.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 13:32 - Güncelleme:
ABD'de film gibi soygun: Zarar 20 milyon dolara yakın
ABONE OL

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) yetkililerinin açıklamasına göre, 13 Nisan'da bir mücevher mağazasında hırsızlık yaşandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin yan taraftaki dükkanın beton duvarını delerek mağazaya girdiği görüldü.

İlk belirlemelere göre mağazadan değeri 10 milyon doları aşan saat ve altın kolye gibi değerli takıları çalan şüphelilerin, açtıkları delikten çıkarak kaçtığı belirtildi.

Alarmın çalmaması nedeniyle hırsızlığı ilk gün fark edemeyen mağaza sahipleri, zararın 20 milyon dolara yakın olduğunu belirtti.

Öte yandan polisin, olay yerinde parmak izleri ve DNA kalıntılarına yönelik inceleme başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.