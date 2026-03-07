İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'de fırtına 4 can aldı

ABD'nin Michigan eyaletinde şiddetli fırtınalar 4 kişinin ölümüne neden oldu.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 11:54 - Güncelleme:
ABD'de fırtına 4 can aldı
ABONE OL

Şiddetli fırtınalar ve kayda geçen en az bir kasırga Michigan'da can kaybına yol açtı.

ABD Ulusal Hava Servisi, Union City bölgesi yakınlarında en az bir kasırga oluştuğunu teyit etti.

Eyalette bulunan Union Lake bölgesinde bir kasırga sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Cass County bölgesinde ise yetkililer, kasırga sonrası 1 kişinin öldüğünü, birkaç kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yerel halk, şiddetli kasırgaların ağaç ve ev parçalarını söktüğünü ifade etti.

Vali Gretchen Whitmer, yaptığı açıklamada, eyaletin Acil Durum Operasyon Merkezini faaliyete geçirdiğini kaydetti.

  • fırtına
  • can kaybı

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.