İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2020 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7443
  • EURO
    9,2069
  • ALTIN
    468.365
  • BIST100
    1272.69
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de füze krizi! Bilgiler Çin'e sızdırılmış
Dünya

ABD'de füze krizi! Bilgiler Çin'e sızdırılmış

ABD'de bir mühendis, Çin'e önemli askeri teknoloji bilgisi iletmekten hapse mahkum edildi. Yetkililer, teknik bilgilerin gelişmiş füze rehberlik sistemiyle ilgili veri içerdiğini belirtti.

AA18 Kasım 2020 Çarşamba 10:56 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 11:00
ABONE OL

Wei Sun'un, ABD'nin Arizona eyaletinde savunma alanında faaliyet gösteren Raytheon şirketinde çalıştığı dönemde Çin'e önemli askeri teknoloji nakletmek suçundan 38 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Federal savcılar, hem Çin hem ABD vatandaşı olan mühendisin daha önce de Silah İhracatı Kontrol Yasası'nı ihlal ettiğini açıkladı.

Sun'un 2018-2019 döneminde, Raytheon şirketinin verdiği bilgisayara savunma alanında teknik bilgileri yükleyerek Çin'e taşıdığı kaydedildi.

Yetkililer, teknik bilgilerin gelişmiş füze rehberlik sistemiyle ilgili veri içerdiğini belirtti.

Wei Sun'un, ABD ordusu tarafından kullanılmak üzere füze sistemleri geliştiren ve üreten Raytheon Füzeleri ve Savunma şirketinde 10 yıl mühendis olarak çalıştığı da ifade edildi.

Mühendisin şirkette çalıştığı dönemde hassas savunma teknolojisiyle doğrudan bağlantılı bilgiye erişimi olduğu bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.