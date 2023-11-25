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Dünya

ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan eski polise cezaevinde saldırı

ABD'de siyahi George Floyd'un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in, hapishanede bir mahkumun bıçaklı saldırısı sonucu yaralandığı bildirildi.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 10:37 - Güncelleme:
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan eski polise cezaevinde saldırı
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İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Floyd'un ölümüne sebep olan eski polis Chauvin'in bıçaklanmasına ilişkin The Associated Press'e konuştu.

Yetkili, Chauvin'in, cezasını çektiği Arizona eyaletindeki federal hapishanede başka bir mahkum tarafından bıçaklanarak ağır yaralandığını açıkladı.

ABD Federal Cezaevleri Bürosu'ndan yapılan açıklamada, bıçaklanma olayı doğrulandı ancak Chauvin'in ismine yer verilmedi.

Açıklamada, hapishanedeki çalışanların müdahale ederek olayı kontrol altına aldığı ve yaralanan mahkumun tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

GEORGE FLOYD OLAYI

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede ölmüş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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