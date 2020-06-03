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Dünya

ABD'de gerilim giderek artıyor: Yağmacılar, emekli polisi öldürdü

ABD'nin St.Louis kentinde yağmacılar bir mağazayı korumaya çalışan emekli polis David Dorn'u öldürdü.

IHA03 Haziran 2020 Çarşamba 10:54 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:55
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ABD’de siyahi George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan olaylar giderek şiddetini artırıyor. Beyaz Saray önünde de gerçekleştirilen eylemler ülke geneline yayıldı. İsyan ateşine dönen protestolarda mağazalar yağmalanıyor. ABD’nin St.Louis kentinde bir mağazayı yağmacılara karşı korumaya çalışan emekli polis David Dorn öldürüldü. Polis, mağazanın önündeki kaldırımda hayatını kaybeden 77 yaşındaki emekli polisin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Şu ana kadar herhangi bir gözaltı yapılamadığını aktaran polis, Dorn’un ölümüne ilişkin zanlıların yakalanmasına yardımcı olanlara 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

TRUMP’TAN DORN PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump da, Dorn’un hayatını kaybetmesini kınadı. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, “Yağmacılar tarafından vahşice vurulan ve öldürülen David Dorn’un ailesine büyük saygı duyuyoruz. Polis memurlarımızı, belki de her zamankinden daha fazla onurlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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