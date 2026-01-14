ABD'de gizli belge krizi: FBI, Washington Post muhabirinin evini aradı

İSTANBUL 8°C / 6°C
ABD'de gizli devlet belgelerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FBI, Washington Post muhabiri Hannah Natanson'ın evinde arama yaptı.

14 Ocak 2026 Çarşamba 20:28
Washington Post gazetesinin haberine göre, FBI, muhabir Hannah Natanson'ın Virginia'daki evinde arama yaparak, telefonuna, bilgisayarına ve akıllı saatine el koydu.

Arama, gizli raporları evine götürüp saklamakla suçlanan sözleşmeli devlet çalışanı Aurelio Perez-Lugones hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapıldı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Washington Post muhabiri Natanson'ın evinin ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) talebi üzerine başlatılan bilgi sızdırma soruşturması kapsamında arandığını bildirdi.

Natanson'ın Pentagon ile sözleşmeli olarak çalışan bir kişiden edindiği gizli bilgilerle haber yaptığını öne süren Bondi, söz konusu bilgileri sızdıran sözleşmeli çalışanın şu anda hapiste olduğunu ifade etti.

FBI Direktörü Kash Patel, konuya ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, Washington Post muhabirinin evinin, sözleşmeli bir devlet çalışanından gizli askeri bilgileri elde edip haber yaptığı gerekçesiyle arandığını kaydetti.

Patel, evi aranan Washington Post muhabiri Natanson hakkında, "Bu kişi, savaşçılarımızı tehlikeye atmış ve Amerika'nın ulusal güvenliğini tehlikeye sokmuştur." ifadesini kullandı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü aktaran Patel, hassas askeri bilgileri sızdırmakla suçlanan kişinin yakalandığını belirtti.

  • ABD devlet belgeleri

