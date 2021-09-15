ABD'de gizli görüşme krizi: Her an savaş çıkabilir iddiası

AA 15 Eylül 2021 Çarşamba 22:04 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 22:04

Beyaz Saray'da yaptığı etkinlik sırasında Biden, Milley'in, "Trump'ın, başkanlık koltuğunu bırakmamak için görevinin son haftalarında Çin'e savaş açabileceğine" ilişkin endişeleri hakkında iki kez Çin Genelkurmay Başkanı Li Zuocheng'e teminat verdiği iddialarını değerlendirdi.

Biden, konuya ilişkin, "General Milley'e güvenim tamdır." ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY MİLLEY'İ DESTEKLEDİ, TRUMP'A YÜKLENDİ

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, söz konusu iddiaları ve bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin Milley'e istifa çağrısı yapmasını değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın söz konusu iddiaların ardından Milley'in istifasını isteyip istemeyeceğinin sorulması üzerine Psaki, "Biden, kendi döneminde yaklaşık 8 aydır Genelkurmay Başkanlığı yapan Milley'i biliyor, birçok uluslararası meselede yan yana çalıştılar. Başkan Biden'ın Milley'in liderliğine, vatanseverliğine ve anayasaya sadakatine güveni tamdır." yorumunu yaptı.

Psaki, Milley'in yaptığı iddia edilen konuşmaya ilişkin eski ABD Başkanı Trump'a yüklenerek, "Konuşmanın yapıldığının iddia edildiği zamanın bağlamını düşünmek lazım. ABD'nin eski Başkanı (Donald Trump), o dönemde çalkantı yarattı, bir ayaklanmaya ve ülkemizin Kongresine saldırıya önderlik etti. O zamanlar, ülkenin en karanlık zamanlarıydı. O zamanlar ulusal güvenlik ekibinden birçok kişi Başkan'ın istikrarını, hareketini ve göreve uygunluğunu sorguluyordu." ifadesini kullandı.

Trump'ın, Milley'in söz konusu telefon konuşmasının gerçek olması durumunda bunun "vatana ihanet" olacağı yorumunun sorulması üzerine Psaki, "Benim eski Başkan'a o zamanın bağlamını vurgulamaktan başka verecek bir cevabım yok." yanıtını verdi.

Psaki, Milley'in yaptığı konuşmanın bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri tarafından "anayasaya aykırı" olarak yorumlamasına ilişkin ise "Başkan Biden'ın, zamanında bir Trump'ın isyana teşviğine karşı çıkmayan kişilerin nasihatine ihtiyacı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Genelkurmay Başkanının vatana karşı bir tehdit görmesi durumunda ilgili önlemleri alabileceğini vurgulayan Psaki, Milley'in Çin ile iletişime geçmek için birçok yolu kullanabilme yetkisi olduğunu söyledi.

PENTAGON'DAN SÖZ KONUSU İDDİALARA YANIT

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) da söz konusu görüşme iddialarına yanıt geldi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Dave Butler yaptığı yazılı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı düzenli aralıklarla Çin ve Rusya da dahil tüm dünyadaki mevkidaşları ile görüşmektedir. Bu görüşmeler, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarının karşılıklı olarak anlaşılması, gerilimlerin düşürülmesi, istenmeyen sonuçlar ya da çatışmaların önlenmesi için çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Butler, Milley'in Ekim 2020 ve Ocak 2021'de yaptığı görüşmelerin de bu görevler ve sorumluluklar dahilinde olduğunu vurgulayarak, "Söz konusu iddialara konu olanlar da dahil Genelkurmay Başkanının yaptığı tüm görüşmeler Pentagon ve diğer ajanslarla koordinasyonlu ve iletişimlidir." bilgisini paylaştı.

KİTAPTAKİ İDDİALAR NELER?

Washington Post gazetecileri Bob Woodward ve Robert Costa tarafından yazılan ve yakında yayına çıkacak "Tehlike" başlıklı kitabın basına sızan bazı bölümlerinde, Milley'in, 30 Ekim 2020 ve 8 Ocak 2021'de olmak üzere iki kez Çinli mevkidaşı Li'yi aradığı ve iki devlet arasında savaşın çıkmasına izin vermeyeceklerini söylediği ileri sürülmüştü.

Milley'in ilk görüşmesinde bir saldırı durumunda mevkidaşını önceden uyaracağına dair söz verdiği iddia edilen kitapta, "Milley, 'General Li, Amerikan hükümetinin istikrarlı olduğu ve her şeyin yoluna gireceği konusunda sizi temin ederim. Size saldırmayacağız veya size karşı herhangi bir kinetik operasyon yürütmeyeceğiz.' dedi." ifadesine yer verilmişti.

Söz konusu kitapta, eski Başkan Trump'ın destekçilerinin, 6 Ocak'ta Kongre binasını basmasından sonra 8 Ocak'ta yapılan görüşmenin ise Çin'in, Kongre olaylarıyla ilgili korkularını yatıştırmak için olduğu kaydedilmişti.

Bu görüşmede Milley'in Li'ye, "Yüzde yüz istikrarlıyız. Her şey yolunda. Ancak demokrasi bazen böyle özensiz olabiliyor." dediği öne sürülmüştü.

Kitapta ayrıca Milley'in, Asya ve Pasifik bölgesinden sorumlu ABD Hint-Pasifik Komutanlığını denetleyen amirali aradığı ve bazı askeri tatbikatları ertelemesini tavsiye ettiği ileri sürülmüştü.

Aynı kitapta Milley'in, üst düzey yetkililerden, Trump'ın nükleer silah kullanma emrini vermesi halinde kendisinin bu sürece müdahil olmasını sağlamaları için "yemin etmelerini" istediği iddia edilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de 6 Ocak olaylarından sonra Milley ile Trump'ın savaş çıkarmasını veya nükleer silah kullanma emri vermesini önlemek için "mevcut önlemler" hakkında konuştuğunu ve bu konuda güvence aldığını açıklamıştı.