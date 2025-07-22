ABD'de göçmen protestoları için görevlendirilen askerler geri çekildi

Pentagon sözcüsü Sean Parnell yaptığı açıklamada, "Los Angeles'ta istikrarın yeniden sağlanmasıyla birlikte, Savunma Bakanı (Pete Hegseth), varlığıyla kanunsuzluğa müsamaha gösterilmeyecek net bir mesaj veren 700 deniz piyadesinin yeniden konuşlandırılmasını emretti." ifadelerini kullandı.

Amerikan deniz piyadelerinin, göçmen baskınlarına karşı protestoların kontrol altına alınması için bölgeye konuşlandırılması konusunda amaca ulaşıldığını vurguyan Parnell, "Hızlı müdahaleleri, sarsılmaz disiplinleri ve açıkça ortada olan varlıkları, düzenin sağlanmasında ve hukukun üstünlüğünün korunmasında etkili oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Piyadelerin Los Angeles'tan gönderilmesi, geçen hafta şehirden 2 bin Ulusal Muhafız askerinin çekilmesinin ardından gerçekleşti.

Öte yandan, Los Angeles bölgesinde hala yaklaşık 2 bin muhafız bulunuyor.

LOS ANGELES'TA ICE KARŞITI PROTESTOLAR

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltı işlemi uygulanan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafız'ı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken Bakan Pete Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Haziran ayı başlarında, deniz piyadelerinin konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağı konusunda sınırın ne olduğu sorulan ABD Başkanı Trump, "Ülkemiz ve vatandaşlarımız için bir tehlike görürsek, kanun ve düzen konusunda çok ama çok güçlü hareket ederiz." demişti.