İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de gösteri uçuşunda kaza... 2 savaş uçağı havada çarpıştı
Dünya

ABD'de gösteri uçuşunda kaza... 2 savaş uçağı havada çarpıştı

ABD'nin Idaho eyaletindeki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü'nde düzenlenen hava gösterisi sırasında ABD Donanması'na ait 2 savaş uçağı havada çarpışarak yere düştü. Çarpışan uçaklardaki 4 mürettebat fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli şekilde tahliye edildi, üs geçici olarak kapatıldı.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 23:53 - Güncelleme:
ABD'de gösteri uçuşunda kaza... 2 savaş uçağı havada çarpıştı
ABONE OL

ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen hava gösterisi sırasında yaşanan korkunç kaza anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü semalarında gösteri uçuşu yapan iki savaş uçağı havada çarpışarak yere çakıldı. Uçaklardaki 4 mürettebatın fırlatma koltuklarıyla tahliye edilmesi felaketin büyümesini önledi.

2 SAVAŞ UÇAĞI GÖSTERİ SIRASINDA HAVADA ÇARPIŞTI

ABD'nin Idaho eyaletinde 2 savaş uçağının gösteri uçuşu sırasında havada çarpışıp düştüğü bildirildi.

Yetkililer, Idaho'daki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü semalarında düzenlenen hava gösterisi sırasında kaza meydana geldiğini duyurdu.

Detayları açıklanmayan kaza nedeniyle üssün geçici olarak kapatıldığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

4 MÜRETTEBAT FIRLATMA KOLTUKLARIYLA KURTULDU

Gösterinin organizatörleri ise ABD Donanmasına ait 2 savaş uçağının gösteri sırasında havada çarpıştığını belirtti.

Organizatörler, çarpışan uçaklardaki 4 mürettebatın fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli şekilde tahliye edildiğini kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, savaş uçaklarından birinin havada diğerine çarptığı, çarpışmanın ardından 4 paraşütün açıldığı ve uçakların hızla yere düştüğü görüldü.

HABERİN VİDEOSU;

  • Idaho hava gösterisi
  • savaş uçağı kazası
  • Mountain Home Üssü
  • ABD Donanması
  • hava gösterisi kazası

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.