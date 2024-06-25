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  • ABD'de gündem Filistin asıllı 3 yaşındaki çocuğa yapılan saldırı: Biden olaydan rahatsız olduğunu belirtti
Dünya

ABD'de gündem Filistin asıllı 3 yaşındaki çocuğa yapılan saldırı: Biden olaydan rahatsız olduğunu belirtti

Texas eyaletinde bir kadının, Filistin asıllı Müslüman olduğu için 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışması ABD'nin gündemine oturdu. Ülkede Müslümanlara yönelik saldırılar son yıllarda artarken, Başkan Joe Biden konu hakkında rahatsızlık duyduğunu belirtti.

AA25 Haziran 2024 Salı 10:16 - Güncelleme:
ABD'de gündem Filistin asıllı 3 yaşındaki çocuğa yapılan saldırı: Biden olaydan rahatsız olduğunu belirtti
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ABD Başkanı Biden, Texas eyaletinde bir kadının, Filistin asıllı Müslüman olduğu için 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Biden, resmi X hesabından Filistin asıllı Müslüman çocuğa yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu olaydan 'derin rahatsızlık' duyduğunu belirten Başkan Biden, "Hiçbir çocuk şiddet içeren bir saldırıya maruz kalmamalıdır, kalbim ailesiyle birlikte" ifadesini kullandı.

OLAY

Filistin asıllı anne ile 3 ve 6 yaşlarındaki çocukları, 19 Mayıs'ta yaşadıkları sitenin havuzuna inmiş, Amerikalı Elizabeth Wolf, başörtülü anneye nereli olduklarını sorduktan sonra havuza girmişti. Irkçı söylemlerde bulunan Wolf, daha sonra çocuklara saldırmıştı. Çocukların annesi de hemen havuza atlarken 6 yaşındaki çocuk Wolf'un elinden kurtulmuştu. Anneye saldıran Wolf, diğer taraftan 3 yaşındaki küçük kız çocuğunu suyun altına itmişti. Anne ve çocuğunu, olay yerinde bulunan Afrika kökenli bir Amerikalı kurtarmıştı. 42 yaşındaki Wolf, cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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