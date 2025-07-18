ABD'de güvenlik krizi... Bomba ellerinde patladı: İmha ekibi yasta

ABD'de Los Angeles County Şerif Departmanı'na ait bir eğitim tesisinde meydana gelen patlamada en az 3 görevli hayatını kaybetti.

ABD'nin güneyindeki Los Angeles County Şerif Departmanı'na ait Bıscaıluz Merkezi Eğitim Akademisi tesisinde patlama meydana geldi. Olayda en az 3 görevli hayatını kaybetti. Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili olarak Los Angeles County Şerifi Robert Luna ve ABD Kaliforniya Merkez Bölge Savcısı Bill Essayli ile görüştüğünü belirtti. Bondi, patlamayı, "en az 3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç bir olay" olarak tanımladı. Bondi ayrıca, federal ajanların olay yerinde olduğunu ve daha fazla bilgi edinmek için çalıştıklarını söyledi.

Los Angeles Times gazetesinin ismi açıklanmayan kolluk kuvveti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ise patlama, bomba imha ekibinin bazı patlayıcıları taşıdığı sırada gerçekleşti.