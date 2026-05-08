İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2026 Cuma / 22 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3707
  • EURO
    53,3293
  • ALTIN
    6868.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de hantavirüs alarmı: Acil koduyla takibe alındı
Dünya

ABD'de hantavirüs alarmı: Acil koduyla takibe alındı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC), hantavirüs vakalarını '3. seviye acil durum' koduyla takibe aldığı bildirildi.

AA8 Mayıs 2026 Cuma 09:18 - Güncelleme:
ABD'de hantavirüs alarmı: Acil koduyla takibe alındı
ABONE OL

ABC'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre CDC, hantavirüs vakaları nedeniyle Acil Durum Operasyonları Merkezini harekete geçirdi.

Ayrıca CDC, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla izlemeye aldı.

Bunun acil durumlar için en düşük seviye olduğu, halk için riskin düşük kaldığı ancak durumun Halk Sağlığı Kurumu tarafından aktif izlendiği anlamına geldiği belirtildi.

Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden "MV Hondius" isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmiş, enfekte olan 3 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'de hantavirüs alarmı! İlk vaka kaydedildi

HANTAVİRÜS

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Ölüm gemisinde 24 gün
  • hantavirüs
  • acil durum
  • vaka

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.