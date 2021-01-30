ABD'de hapishaneden firar eden iki mahkum 110 saat sonra böyle yakalandı

DHA 30 Ocak 2021 Cumartesi 12:24 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 12:25

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı.Ülkenin Arizona eyaletine bağlı Florence kentindeki hapishaneden 23 Ocak’ta kaçan iki mahkum yapılan ihbar sonucunda Coolidge kentinde boş arazide yakalandı. Polis tarafından yakalanan iki firari mahkumun nefes kesen kovalama anı polisin kask kamerasına yansıdı. ;Polis kaçan firari mahkumlardan birini elektro şok tabancası ile etkisiz hale getirirken, nefes nefese kalan diğer mahkum da teslim oldu. Firari mahkumların hangi suçtan hüküm giydikleri konusunda açıklama yapılmadı.

POLİSİN ELİNDEN İKİ KEZ FİRAR ETTİLER

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Florence Polisi, hapisten kaçan mahkumların adlarının John Charpiot ve David Harmon olduğunu belirti. Florence polisi Şefi Bruce Walls iki firarinin 23 Ocak'ta Florence kentindeki hapishaneden kaçtığını, 28 Ocak'ta yakalanarak yeniden gözaltına alındığı sırada, ikinci kez kaçmayı başardıklarını ifade etti.

YAKALANMASI İÇİN 800 ADRESTE ARAMA YAPILDI

Florence Polis Şefi Bruce Walls, mahkumların bulunmasına yönelik 800'den fazla adreste arama yapıldığını ifade ederek "Ekiplerimiz 110 saattir fitrari mahkumların peşindeydi. Yakalamak için çok çaba sarf ettik. Herkes yapması gerekeni bıraktı.İki firariyi yakalamak için uğraştı" diye konuştu.