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Dünya

ABD'de hastaneye silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı York şehrindeki UPMC Memorial Hastanesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 kolluk görevlisi, çok sayıda doktor ve hemşire yaralandı.

IHA22 Şubat 2025 Cumartesi 22:33 - Güncelleme:
ABD'de hastaneye silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
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ABD'de gerçekleştirilen silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Pensilvanya eyaletine bağlı York şehrindeki UPMC Memorial Hastanesi'nde düzenlenen saldırıda en az 2 kolluk görevlisi, çok sayıda doktor ve hemşire silahla yaralandı. Yetkililer, yerel saatle 10.30 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda toplam kaç kişinin yaralandığının henüz belirlenmediğini aktardı. Polis, silahlı saldırganın öldürüldüğünü belirtti.

"AİLE İÇİ ŞİDDET OLAYI"

Savcılık, saldırının "aile içi şiddet olayı" olarak değerlendirildiğini aktarırken, soruşturmanın henüz ilk aşamaları olduğu konusunda da uyarıda bulundu.

Hastane tarafından yapılan açıklamada ise, "UPMC Memorial'da silahlı bir kişinin olduğu ve ateş açıldığına dair teyit edilmiş raporlar aldık. Silahlı saldırgan yakalandı ve hiçbir hasta yaralanmadı. Hastane şu anda güvende. Bu değişken bir durumdur. Kolluk kuvvetleri tesislerdedir ve durumu yönetmektedir" denildi.

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