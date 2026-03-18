18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
  ABD'de hava üssünde silahlı saldırı: Tecrit altına alındı
Dünya

ABD'de hava üssünde silahlı saldırı: Tecrit altına alındı

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Holloman Hava Kuvvetleri üssünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Üs saatlerce tecrit altına alınırken, yetkililer saldırganın kimliği ve olayla ilgili ayrıntıları henüz paylaşmadı.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 09:06 - Güncelleme:
ABD'de hava üssünde silahlı saldırı: Tecrit altına alındı
ABD'de bir askeri üs, silahlı saldırı nedeniyle alarma geçti. New Mexico eyaletinin Alamogordo bölgesindeki Holloman Hava Kuvvetleri üssünde yaşanan olay, 1 kişinin ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

HOLLOMAN ÜSSÜ TECRİT ALTINA ALINDI

ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Hava Kuvvetleri üssünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Eyaletin Alamogordo bölgesinde yer alan Holloman Hava Kuvvetleri üssü, "civarda saldırgan bulunduğu" yönündeki ihbar üzerine yerel saatle 17.30 sularında tecrit altına alındı.

YETKİLİLER 1 ÖLÜ, 1 YARALI AÇIKLADI

Yetkililer, saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 1 kişinin tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldığını ve üssün güvenli olduğunu açıkladı.

Vurulan kişilerin isimleri ile olayla ilgili başka ayrıntı paylaşılmadı.

  • Holloman Hava Kuvvetleri üssü
  • ABD silahlı saldırı
  • New Mexico

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
