İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2024 Pazartesi / 26 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1705
  • EURO
    38,2133
  • ALTIN
    2913.82
  • BIST100
    9708.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de Helene Kasırgası'nda ölü sayısı 90'ın üstüne çıktı
Dünya

ABD'de Helene Kasırgası'nda ölü sayısı 90'ın üstüne çıktı

ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'nın yol açtığı afetler nedeniyle ülkenin güneydoğusundaki eyaletlerde ölü sayısının 90'ın üstüne çıktığı bildirildi.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 08:59 - Güncelleme:
ABD'de Helene Kasırgası'nda ölü sayısı 90'ın üstüne çıktı
ABONE OL

Florida kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın olumsuz etkileri devam ediyor.

Yetkililer, kasırganın getirdiği şiddetli rüzgar ve yağışların etkili olduğu Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının 90'ın üstüne çıktığını duyurdu.

CNN'e göre, Kuzey Carolina'nın yalnızca Buncombe bölgesinde 600 kişiden haber alınamadığını belirten yetkililer, eyalet genelinde 36 kişinin öldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kasırgadan etkilenen bölgeleri hafta içinde ziyaret etmesi bekleniyor.

- HELENE KASIRGASI

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga kısa sürede Georgia, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, Güney Carolina'da 1,3 milyon ve Kuzey Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

Başkan Biden, Florida ve Kuzey Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.