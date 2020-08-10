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Dünya

ABD'de helikopter kazası: 3 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde helikopter kazası meydana geldi. Feci kazada üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:18 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:18
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ABC News'in haberine göre, Teksas Parklar ve Yaban Hayatı Biriminden (TPWD) yapılan açıklamada Batı Teksas'ta, havadan gözlem yapan 3 yaban hayatı araştırmacısının helikopter kazasında yaşamını yitirdiği, yaralanan pilotun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

TPWD Direktörü Carter Smith, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, üç araştırmacının vahşi yaşamı belgelemek ve incelemek için yıllardır çalıştığını belirterek, "Trajik kazada meslektaşlarımızın kaybından duyduğumuz üzüntüyü hiçbir kelime ifade edemez." dedi.

Vali Greg Abbott, "Bu trajik kazada hayatını kaybedenler için bugün kalbimiz acıyor." ifadelerini kullandı.

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