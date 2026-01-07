İSTANBUL 18°C / 14°C
Dünya

ABD'de helikopter kazası! 4 kişi öldü

Arizona eyaletinde bir kanyonda, alçaktan uçan helikopterin yürüyüş halatına çarpması sonucu helikopterdeki 4 kişinin öldüğü bildirildi.

7 Ocak 2026 Çarşamba 18:10
ABD'de helikopter kazası! 4 kişi öldü
ABONE OL

Arizona'ya bağlı Pinal bölgesi yetkilileri, içinde pilot dahil 4 kişi bulunan helikopterin, ip cambazları için kurulmuş gergin bir halata çarparak düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, acil yardım hattı "911"i arayan bir görgü tanığının, helikopterin kanyona düşmeden önce gergin vaziyetteki halata çarptığını ifade ettiğini aktardı.

ABD basınında yer alan haberlerde ise söz konusu halatla ilgili, ABD Federal Havacılık İdaresine (FAA) bilgi verildiğine işaret edildi.

Kazayla ilgili, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve FAA tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

