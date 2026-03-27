ABD'de helikopter kazası: 5 kişi okyanusa düştü

Hawaii takımadalarının en kuzeyindeki Kauai Adası'nda yaşanan helikopter kazası can kayıplarına yol açtı. Beş kişinin bulunduğu helikopterin okyanus sularına çakılmasının ardından başlatılan kurtarma operasyonu, bölgede büyük panik yarattı. Kauai Polis Departmanı olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAUAİ POLİS DEPARTMANI KAZANIN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Kauai Adası'nda meydana gelen helikopter kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kauai Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, adanın kuzey kıyısındaki Kalalau Plajı açıklarında bir helikopter okyanusa düştü.

PİLOT VE 4 YOLCUDAN 3'Ü KURTARILAMADI

Kazada yaralanan 2 kişi ise hastaneye sevk edildi.