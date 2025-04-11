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Dünya

ABD'de helikopter nehre düştü: Siemens CEO'su ve ailesi hayatını kaybetti

ABD'nin New York kentindeki Hudson nehrine helikopter düştü. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Siemens Mobility'nin Demir Yolu Altyapısı Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Agustin Escobar ve ailesinin de bulunduğu bildirildi.

AA11 Nisan 2025 Cuma 11:32 - Güncelleme:
ABD'de helikopter nehre düştü: Siemens CEO'su ve ailesi hayatını kaybetti
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New York'taki Hudson Nehri'ne düşen helikopterde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

New York Polis Departmanı (NYPD), kazayı sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, helikopterin Hudson Nehri'ne düştüğü, bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtilerek, kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD basınındaki haberlerde helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlı kullanıldığı, kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

- İSPANYA'DAN KENTİ GEZMEYE GELEN 3 ÇOCUKLU AİLE HAYATINI KAYBETTİ

New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzenlediği basın toplantısında kazada 3'ü yetişkin, 3'ü çocuk 6 kişinin öldüğünü bildirdi.

Helikopterde pilotun yanı sıra İspanya'dan New York'u gezmeye gelen ailenin bulunduğunu kaydeden Adams, kazanın nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

NYPD Komiseri Jessica Tisch de 4 kişinin kaza mahallinde, 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Associated Press'e konuşan, güvenlik sebebiyle ismi gizli tutulan kişi, kazada hayatını kaybedenlerin Siemens Mobility'nin Demir Yolu Altyapısı Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ile 3 çocukları ve adı açıklanmayan helikopter pilotu olduğu bilgisini paylaştı.

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