ABD´de hortum: En az 3 ölü
ABD´nin Missouri eyaletinde çıkan hortum sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Şehir merkezlerinde alarmlar çalarken; yerel halk `deprem gibiydi´ dedi.
- DHA
Hortum, ABD´nin Missouri eyaletinde yer alan Jefferson şehrinde dün gece çıktı. Yerel basın, çıkan hortumda çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğünü; en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca şehir merkezlerinde alarmlar ile halka uyarılar verildi.
3 kişinin hayatını kaybettiği hortumu, vatandaşlar cep telefonları ile görüntülendi.
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