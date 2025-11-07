İSTANBUL 20°C / 13°C
Dünya

ABD'de hükümet krizi! Ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal ediliyor

ABD'li hava yolu şirketleri, hükümetin kapalı olması sebebiyle Federal Havacılık İdaresinin (FAA) havalimanlarındaki trafiğin azaltılması talimatı üzerine yüzlerce uçuşu iptal etmeye başladı.

7 Kasım 2025 Cuma 10:05
ABD'de hükümet krizi! Ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal ediliyor
ABONE OL

ABD tarihindeki en uzun süren hükümet kapanmasının olumsuz yansımaları ülke genelinde etkisini sürdürüyor.

Ülkedeki uçuşları izleyen FlightAware sitesinin aralıklarla güncellenen verilerine göre uçuşların bugün 964'ü iptal edildi, 4 bin 924'ü ise ertelendi.

FAA'nın hava trafiği yoğunluğunun azaltılması yönündeki talimatı doğrultusunda New York, Chicago, Washington ve birçok metropol kentteki dahil 40 havalimanı uçuş kapasitesini düşürdü.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanması dolayısıyla hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla 40 havalimanının uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk azalma olacağını bildirmişti.

Uygulamanın yerel saatle sabah 06.00 ile akşam 22.00 arasında geçerli olması ve tüm ticari hava yollarını etkilemesi bekleniyor.

