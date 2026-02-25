İSTANBUL 11°C / 3°C
25 Şubat 2026 Çarşamba
Dünya

ABD'de iç kriz derinleşiyor: Bütçeye Senato'dan ret

ABD Senatosundaki oylamada, İç Güvenlik Bakanlığının fonlanmasını öngören yasa tasarısının reddedilmesiyle kurumda 14 Şubat'tan bu yana süren kısmi kapanmanın devam etmesine yol açıldı.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 10:37 - Güncelleme:
The Hill gazetesinin haberine göre, Senato'da yapılan oylamada tasarının ilerlemesi için gereken 60 oya ulaşılamadı.

Demokrat senatörlerin neredeyse tamamının ret oyu vermesiyle 50'ye 45 oyla sonuçlanan oylama, Bakanlığın bütçesiz kalma sürecini uzatmış oldu.

ABD Kongresindeki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ile Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) gibi birimlerin denetimi ve uygulamalarına ilişkin reformlar konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

ABD Kongresinin bütçe konusunda uzlaşamamasından ötürü İç Güvenlik Bakanlığında 14 Şubat'ta kısmi kapanma başlamış, ABD Sahil Güvenliği başta olmak üzere Bakanlığın birçok hizmetinde aksama riski ortaya çıkmıştı.

Bakanlığa ödenek sağlanamaması halinde "kritik personel" kapsamındaki bazı çalışanların ücretsiz çalışmak zorunda kalacağı, diğer bazı çalışanların ise geçici izne çıkarılacağı bildirilmişti.

  • Kısmi kapanma
  • Senato oylaması
  • İç Güvenlik

