ABD'de iç kriz derinleşiyor: Bütçeye Senato'dan ret

The Hill gazetesinin haberine göre, Senato'da yapılan oylamada tasarının ilerlemesi için gereken 60 oya ulaşılamadı.

Demokrat senatörlerin neredeyse tamamının ret oyu vermesiyle 50'ye 45 oyla sonuçlanan oylama, Bakanlığın bütçesiz kalma sürecini uzatmış oldu.

ABD Kongresindeki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ile Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) gibi birimlerin denetimi ve uygulamalarına ilişkin reformlar konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

ABD Kongresinin bütçe konusunda uzlaşamamasından ötürü İç Güvenlik Bakanlığında 14 Şubat'ta kısmi kapanma başlamış, ABD Sahil Güvenliği başta olmak üzere Bakanlığın birçok hizmetinde aksama riski ortaya çıkmıştı.

Bakanlığa ödenek sağlanamaması halinde "kritik personel" kapsamındaki bazı çalışanların ücretsiz çalışmak zorunda kalacağı, diğer bazı çalışanların ise geçici izne çıkarılacağı bildirilmişti.