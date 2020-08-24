ABD'de iç savaş görüntüleri! Silahlanıp polisin yolunu kesiyorlar

star.com.tr 24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:26 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:26

Wisconsin'ın Kenosha ilçesinde polisin ateş açmasının ardından, yarı otomatik tüfeklerle tepeden tırnağa silahlanan protestocular, polisin zırhlı aracının yolunu kesti.



Pazartesi sabahı erken saatlerde, gerginliğin artmasıyla, birkaç ağır silahlı ve çelik yelekli protestocu, polisin BearCat aracının etrafını sardı.

Zor durumda kalan memurlardan biri, memurun aracın üstündeki kapağı açtığı ve kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombası attığı görülüyor.

Kenosha, Pazar günü meydana gelen bir olayın ardından hızla bir savaş alanına dönüştü. 29 yaşındaki Jacob Blake, protestolar sırasında bir Kenosha polis memuru tarafından yakın mesafeden en az 7 kurşunla vuruldu.

Şehrin başka yerlerinden, yağma haberleri ve yakılan araçlarla inşa edilen alevli barikatlara ait görüntüler geliyor.

Çok sayıda silahlı soygun ve ateşli silah kullanımı ihbarlarının ardından, polisin sokağa çıkma yasağı emrine meydan okuyan yüzlerce insan sokaklara döküldü.

Yerel basın, polisin gelen ihbarlara cevap vermeye çalıştığını, ancak şehirdeki şiddetin ortasında polise taş, tuğla ve molotof kokteyli atıldığını bildiriyor.

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