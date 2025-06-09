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Dünya

ABD'de iç savaş sesleri! Trump'tan yeni tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles protestolarının isyana dönüşebileceğini ifade ederek asker konusunda doğru olanı yaptıklarını dile getirdi. Trump ayrıca, 'İç savaş istemiyorum, gerekirse Los Angeles'a daha çok asker gider' dedi.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2025 Pazartesi 23:00 - Güncelleme:
ABD'de iç savaş sesleri! Trump'tan yeni tehdit
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ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki protestolara değinerek, "İç savaş istemiyorum, gerekirse Los Angeles'a daha fazla asker göndeririz" dedi.

ABD basını, Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik düzenlenen protestolar devam ederken yeni bir iddia ortaya attı. Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, Trump yönetiminin, protestolar nedeniyle 500 deniz piyadesi konuşlandıracağı iddia edildi.

Haberlerde, deniz piyadelerinin hafta sonu California Valisi Gavin Newsom ve Belediye Başkanı Karen Bass'ın onayı olmaksızın Los Angeles'taki Ulusal Muhafız birliklerine katılacağı öne sürüldü.

"TÜKÜRÜRLERSE VURURUZ"

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Los Angeles'taki protestolar hakkında paylaşım yaptı.

"İsyancılar" olarak nitelediği protestocuların Ulusal Muhafız görevlilerinin yüzüne tükürme eğiliminde olduğunu öne süren Trump, "Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir." dedi.

Trump, Ulusal Muhafız birliklerine yapılacak böyle bir hareketi kabul etmeyeceklerinin altını çizerek, "Bu, ABD Başkanı'nın Los Angeles'ta devam eden Gavin Newscum'dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır." ifadesini kullandı.

ABD SOKAKLARI KAYNIYOR

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

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