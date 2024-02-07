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Dünya

ABD'de içinde 5 asker bulunan helikopter kayboldu

ABD'nin California eyaletinde, içinde 5 deniz piyadesi ile havalanan askeri helikopterden haber alınamadığı belirtildi.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 19:51 - Güncelleme:
ABD'de içinde 5 asker bulunan helikopter kayboldu
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ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, California arama kurtarma ekiplerinin, içinde 5 denizcinin bulunduğu kayıp helikopteri aradığı bildirildi.

CH-53E Super Stallion tipi helikopterin, Las Vegas yakınındaki Creech Hava Kuvvetleri üssünden kalktığı ve dün gece varması gereken Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonuna ulaşmadığı belirtildi.

İçinde 5 denizci piyadenin bulunduğu helikopterin en son San Diego şehir merkezinin yaklaşık 56 kilometre doğusundaki dağlık bir bölge olan Pine Valley'de görüldüğü aktarıldı.

Deniz Kuvvetleri, San Diego Bölgesi Şerif Departmanı ve Sivil Hava Devriyesi'nden yardım isterken, şerif departmanı, kendi helikopterini arama çalışmaları için bölgeye göndermeye çalıştığını ancak bölgeyi vuran atmosferik nehir fırtınası nedeniyle ulaşamadığını açıkladı.

Bölgenin engebeli olması nedeniyle arazi araçları ile arama çalışmalarına devam edilirken, California itfaiye ekiplerinin, kayıp helikopterin en son görüldüğü noktaya ulaştığı ancak bir şey bulamadığı bildirildi.

İkmal, asker ve ekipmanın taşınması için kullanılan ve ağır yük helikopteri olarak bilinen yaklaşık 30 metre uzunluğundaki CH-53E'nin, eyalette etkili olan atmosferik nehir fırtınası sırasında hangi görevle havalandığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

  • askeri helikopter
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