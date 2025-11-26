ABD yerel saatiyle öğleden sonra 14.15 sularında Beyaz Saray'a çok yakın bir yerde gerçekleşen saldırıya ilişkin FBI Direktörü Patel ve diğer yetkililer basın toplantısı düzenledi.

DURUMLARI KRİTİK

Patel, daha önce, vurulan iki Ulusal Muhafız askerinin öldüğü açıklamasını yapan Batı Virginia Valisi Patrick Morrisey'in açıklamasının aksine, söz konusu askerlerin ölmediğini, durumlarının ise kritik olduğunu belirtti.

Patel, şu ana dek ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu ve bu kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

Olayı en üst düzeyde soruşturacaklarını vurgulayan Patel, "Bu önemli bir ulusal güvenlik meselesidir. Başkan Trump da konuyla ilgili bilgilendirildi ve süreci yakından takip ediyor." dedi.

"BU HEDEFLİ BİR SALDIRI"

Basın toplantısında konuşan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise, söz konusu saldırıyı "hedef gözetilerek yapılmış bir saldırı" şeklinde tanımladı ve olayı FBI ile birlikte kapsamlı şekilde soruşturacaklarını söyledi.

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, olay yerinden detayları aktardı.

"Dünyanın en güvenli olduğunu düşündüğümüz bir noktada böyle bir olayın gerçekleştiğine" dikkati çeken Atalay, olayın gerçekleştiği alan ile Beyaz Saray arasındaki mesafenin yakınlığını gözler önüne serdi.

500 ASKER TAKVİYE İSTEĞİ

Hegseth, Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, iki Ulusal Muhafız askerinin hedef alındığı silahlı saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını, 500 yeni askerin Beyaz Saray ve çevresinde görevlendirileceğini bildirdi.

Bazı kişilerin "tehlikeli şeyler yapmaya istekli" olduğunu ifade eden Hegseth, Ulusal Muhafız askerlerinin hedef alınmasının kendilerini "yıldırmayacağını" aksine "kararlılıklarını daha da güçlendireceğini" söyledi.

Hegseth, "Başkentimizi, şehirlerimizi güvence altına alacağız. Bu olay Beyaz Saray'dan sadece birkaç adım ötede yaşandı. Buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Savunma Bakanı Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine başkent Washington'a ek 500 Ulusal Muhafız askerinin gönderilmesi talimatı verdiğini sözlerine ekledi.

TRUMP, SALDIRI SIRASINDA GOLF SAHASINDAYDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı sırasında Florida eyaletinde yer alan West Palm Beach'teki golf sahasında olduğu bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Beyaz Saray bu trajik durumu takip ediyor. Başkan da konuyla ilgili bilgilendirildi" dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırıda 2 Ulusal Muhafız personelinin vurulduğunu doğrulayarak, başka bir ayrıntı vermedi. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda kolluk kuvveti sevk edilirken, Lincoln Anıtı ve Washington Anıtı gibi ünlü anıtlara ev sahipliği yapan National Mall'a bir helikopter iniş yaptı.

TRUMP: SALDIRGAN ÇOK AĞIR BEDEL ÖDEYECEK

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.